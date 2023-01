Eccellenza: Castellaneta, Minosa nuovo allenatore

Giuseppe Minosa è ufficialmente il nuovo allenatore del Castellaneta. A comunicarlo è il presidente della società valentiniana Giuseppe Tarquinio, che milita nel Girone B del campionato di Eccellenza Pugliese. Subentra a Lino D’Alena. Lo staff si completa con il vice Salvatore Bertuccelli ex Taranto, il preparatore atletico Michele D’Amico, ilmassaggiatore Roberto Russo valentiniano doc, già in carica nelle precedenti stagioni. Collaborerà inoltre, come preparatore dei portieri, Tonio Rocci. Il tecnico tarantino ex Talsano Taranto, subito dopo l’annuncio, commenta così: “In questa seconda parte della stagione dobbiamo mettere le basi per il futuro, pertanto la situazione è in evoluzione. La classifica non è dalla nostra parte, ma faremo ogni sforzo per onorare il campionato, iniziando già da domenica a Ginosa”.

Condividi su...

Linkedin email