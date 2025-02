Eccellenza, Carmine Pugliese è il nuovo allenatore del Melfi

L’A.S. Melfi 1929 ha affidato la guida tecnica della squadra a Carmine Pugliese. Per l’allenatore si tratta di un ritorno nel club lucano, dove ha già lasciato il segno in passato.

Pugliese è ricordato per l’impresa compiuta nella stagione 2006/2007 in Serie C, quando riuscì a conquistare la salvezza ai play-out, sovvertendo i pronostici sfavorevoli. L’anno successivo condusse il Melfi a una permanenza tranquilla nella categoria.

Accettando l’incarico, il tecnico si è detto determinato a raggiungere gli obiettivi stagionali del club gialloverde. Ad affiancarlo nello staff sarà il vice allenatore Edmondo Bisceglia.

