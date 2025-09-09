Eccellenza, Canosa: Paolo Di Nunno nuovo presidente onorario

Novità importante in casa Canosa. La società rossoblù ha ufficializzato l’ingresso di Paolo Di Nunno nel ruolo di presidente onorario. L’imprenditore canosino, legato da tempo al mondo del calcio, torna così nel club pugliese portando con sé esperienza e carisma.

Fondatore di un’importante azienda nel settore del gaming, Di Nunno ha già scritto pagine rilevanti della sua carriera da dirigente sportivo. Negli anni Ottanta fu presidente del Canosa, guidandolo nell’allora campionato Interregionale. Successivamente, al timone del Lecco ha firmato la storica promozione in Serie B del 2023, a distanza di mezzo secolo dall’ultima volta. Sotto la sua gestione il club lombardo aveva già conquistato la Serie C con una stagione trionfale in D e 27 punti di distacco sulla seconda.

Oltre all’esperienza con i blucelesti, Di Nunno ha ricoperto la presidenza del Seregno (2013-2017) e più recentemente ha portato la Baranzatese alla sua prima promozione in Eccellenza.

L’annuncio è stato accolto con soddisfazione dall’attuale presidente del Canosa, Alessandro Di Nunno: “L’ingresso di Paolo rappresenta un passo ulteriore nel percorso di crescita avviato in questi anni. La sua esperienza e il suo supporto saranno preziosi per società, staff e giocatori. Avere al mio fianco un imprenditore che si è costruito con sacrificio è un grande onore. Bentornato nella famiglia rossoblù, presidente!”.

