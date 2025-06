Eccellenza, Canosa inizia in casa la finale nazionale playoff col Gela

Andata l’8 giugno in Puglia, ritorno il 15 giugno in Sicilia

Sarà il Canosa a giocare in casa il primo atto della finale nazionale playoff di Eccellenza contro il Gela. L’andata si disputerà domenica 8 giugno in Puglia, mentre la gara di ritorno si giocherà in Sicilia il 15 giugno. Il calendario degli incontri è stato definito a seguito del sorteggio effettuato presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma.

