Eccellenza, ‘Campo del Racale a norma’: reclamo del Ginosa

Il Ginosa ha presentato reclamo per le condizioni, giudicate pessime, del terreno di gioco dello stadio Basurto di Racale. Il match, giocato nel pomeriggio di domenica 3 novembre, si è chiuso senza reti, ma la società tarantina ha presentato ricorso per ottenere la vittoria a tavolino, in base all’articolo 59 del regolamento Noif della F.i.g.c..

”Domenica scorsa ci siamo trovati di fronte a una situazione inaccettabile sul campo di gioco di Racale: il terreno era rattoppato, mancante di pezzi essenziali, quindi non a norma per il campionato di Eccellenza pugliese. Nonostante queste gravi mancanze, la partita si è svolta regolarmente”, fa sapere la dirigenza del Ginosa, che ora attende il verdetto del giudice sportivo, il quale dovrebbe pronunciarsi la prossima settimana.

