Eccellenza: Brindisi rilancia per Maiorino, Giovinco l’alternativa

Due profili di spessore come Pasquale Maiorino (1988) e Giuseppe Giovinco (1990), entrambi nelle scorse settimane avvicinati anche al Taranto, sarebbero ora entrati con decisione nell’orbita del Brindisi, che potrebbe tentare l’affondo su uno dei due. Lo apprende Antenna Sud. Maiorino era già stato trattato dal Brindisi qualche settimana fa, ma la trattativa si era arenata.

