24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Pasquale Maiorino (foto Massimo Todaro/AntennaSud)

Eccellenza: Brindisi rilancia per Maiorino, Giovinco l’alternativa

Fabrizio Caianiello 24 Agosto 2025
centered image

Due profili di spessore come Pasquale Maiorino (1988) e Giuseppe Giovinco (1990), entrambi nelle scorse settimane avvicinati anche al Taranto, sarebbero ora entrati con decisione nell’orbita del Brindisi, che potrebbe tentare l’affondo su uno dei due. Lo apprende Antenna Sud. Maiorino era già stato trattato dal Brindisi qualche settimana fa, ma la trattativa si era arenata.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Eccellenza, Taranto: spunta il nome di Mirko Carretta

24 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Eccellenza, Taranto: Lamin Jallow a un passo dalla firma

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Matera CdS, ieri primo test. Ufficiale lo staff di Santoruvo

24 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Ugento, il presidente De Nuzzo: “Partenza impegnativa”

24 Agosto 2025 Redazione

Taranto, ufficiale: rinviata anche la seconda giornata di campionato

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Eccellenza, il Brindisi si presenta a stampa e tifosi

23 Agosto 2025 Cristina Cavallo

potrebbe interessarti anche

Taranto, il ponte perde pezzi: brutto biglietto da visita per i turisti

24 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Trani, Natalonga 2025: sport e ambiente nel ricordo di Cignarelli

24 Agosto 2025 Maria Fiorella

Taranto, inseguimento Jeep rubata: ai domiciliari due giovanissimi

24 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Eccellenza: Brindisi rilancia per Maiorino, Giovinco l’alternativa

24 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello