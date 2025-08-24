Eccellenza: Brindisi rilancia per Maiorino, Giovinco l’alternativa

Due profili di spessore come Pasquale Maiorino (1988) e Giuseppe Giovinco (1990), entrambi nelle scorse settimane avvicinati anche al Taranto, sarebbero ora entrati con decisione nell’orbita del Brindisi, che potrebbe tentare l’affondo su uno dei due. Lo apprende Antenna Sud. Maiorino era già stato trattato dal Brindisi qualche settimana fa, ma la trattativa si era arenata.
potrebbe interessarti anche
Eccellenza, Taranto: spunta il nome di Mirko Carretta
Eccellenza, Taranto: Lamin Jallow a un passo dalla firma
Matera CdS, ieri primo test. Ufficiale lo staff di Santoruvo
Eccellenza, Ugento, il presidente De Nuzzo: “Partenza impegnativa”
Taranto, ufficiale: rinviata anche la seconda giornata di campionato
Eccellenza, il Brindisi si presenta a stampa e tifosi