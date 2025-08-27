28 Agosto 2025

Eccellenza, Bisceglie: ufficiale il centrocampista francese Axel Traoré

Redazione 28 Agosto 2025
Il Bisceglie continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Pino Di Meo. La dirigenza nerazzurra e il direttore dell’area tecnica Danilo Dammacco hanno ufficializzato l’ingaggio di Axel Traoré, centrocampista francese classe 2001.

Nato a Parigi il 4 gennaio 2001, Traoré può ricoprire il ruolo di centrale e all’occorrenza di esterno destro. Arrivato in Italia nel 2019, ha collezionato oltre 60 presenze in Serie D con Monterosi e Albalonga, per poi vestire le maglie di Molfetta, Campobasso (con cui ha conquistato la promozione in D) e infine del Valmontone in Eccellenza laziale.

Con il suo arrivo il Bisceglie aggiunge qualità e solidità alla linea mediana, arricchendo ulteriormente un organico che punta a essere competitivo in ogni reparto.

La società nerazzurra e l’intera famiglia stellata hanno accolto il nuovo innesto con entusiasmo, augurando a Traoré una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia del Bisceglie.

