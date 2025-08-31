31 Agosto 2025

Il centrocampista del Bisceglie Juan Martinez, in maglia bianca, in azione (foto Emmanuele Mastrodonato)

Eccellenza, Bisceglie travolgente all’esordio: 5-0 al Foggia Incedit

Redazione 31 Agosto 2025
Partenza col botto per il Bisceglie Calcio, che nella prima giornata del campionato di Eccellenza pugliese travolge il Foggia Incedit con un netto 5-0 al “Ventura”.

Dopo una fase iniziale di studio, i padroni di casa passano in vantaggio al 35’ con Peppe Lopez, pronto a ribadire in rete da pochi passi dopo uno sviluppo da calcio d’angolo. Nella ripresa, al 61’, arriva il raddoppio firmato da Gianvincenzo Martino, abile ad approfittare di un errore del portiere ospite.

Il tris porta la firma di Adrian Castro al 79’, servito da un assist preciso di Ciurlo. Nel finale il Bisceglie dilaga: all’85’ Amoroso realizza su calcio di rigore, conquistato personalmente dopo un fallo di Tigre, mentre al 92’ è Giuseppe Massari a chiudere i conti siglando la quinta rete.

Un debutto convincente per la formazione di Pino Di Meo, che annulla subito la penalità in classifica e sale a quota 2 punti. Prossimo impegno giovedì 4 settembre, in trasferta contro la Polimnia.

Tabellino

Bisceglie-Foggia Incedit 5-0

Reti: 35’ Lopez, 61’ Martino, 79’ Castro, 85’ rigore Amoroso, 90’+2’ Massari.

BISCEGLIE (4-2-3-1): Baietti; Taccogna, Visani, Di Fulvio, Ciurlo; Cifarelli (76’ Ricchiuti), Martinez (68’ Castro), Martino; Lavopa (78’ Traoré); Sene (83’ Massari), Lopez (69’ Amoroso). Panchina: Centonze, De Luca, Gonzalez, Nacci. All. Pino Di Meo.

FOGGIA INCEDIT (4-4-2): Tigre; De Cotiis, Dinielli (65’ Cariati), Rubino, Stele; Joof, Cortopasso (46’ Bevilacqua), Ferrucci (78’ Senatore), Achik (83’ Cateniello); Dascoli, Siclari. Panchina: Sciretta. All. Enrico La Salandra.

Arbitro: Racanelli di Bari. Assistenti: Innamorato e Tullo di Bari.

Ammoniti: Lavopa, Ciurlo, Di Fulvio (B); Dinelli (FI).

Note: angoli 5-1; recupero pt 2’; st 2’.

