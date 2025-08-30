31 Agosto 2025

Eccellenza, Bisceglie: svelate le nuove maglie da gara firmate Mizuno

31 Agosto 2025
centered image

Alla vigilia della prima giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2025/2026, il Bisceglie ha svelato ufficialmente le tre divise che i calciatori stellati indosseranno durante la stagione.

La prima maglia, a strisce nerazzurre con la stella sul lato del cuore, mantiene viva la tradizione del club unendo elementi classici e moderni. La seconda divisa, bianca come nella passata annata ma arricchita da nuovi dettagli, presenta lo stemma della società e i loghi degli sponsor ufficiali Garofoli, LFM e Racanati, che donano ulteriore personalità al kit. Il terzo completo segna invece il ritorno del giallo, colore già visto nel recente passato, caratterizzato da una fascia centrale che richiama i colori nerazzurri, in un connubio tra tradizione e modernità.

Le divise sono prodotte quest’anno dal nuovo sponsor tecnico Mizuno, marchio internazionale sinonimo di qualità e innovazione con oltre un secolo di esperienza. La società ha rivolto un ringraziamento anche al partner store DS Sport di Davide Terlizzi, concessionario ufficiale Mizuno e nuovo sponsor commerciale del club.

centered image

