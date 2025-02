Eccellenza, Bisceglie: stadio Ventura, nuovo sintetico al debutto il 2 marzo

Lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie si rinnova con un importante intervento: la posa di un nuovo manto erboso sintetico di ultima generazione, certificato FIFA Quality Pro. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi nel primo pomeriggio, segnando un momento storico per l’impianto sportivo di Carrara Salsello.

L’installazione del nuovo terreno di gioco è stata possibile grazie a un finanziamento di circa un milione di euro, ottenuto con un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo. Il tappeto in erba artificiale è composto da un monofilamento in polietilene antiabrasivo, alto 50 millimetri, progettato per garantire resistenza ai raggi UV e un’elevata durabilità, mantenendo al contempo una superficie morbida e performante.

Un impianto all’avanguardia

L’intervento ha incluso la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio profondo per migliorare la gestione delle acque piovane, nonché la posa di un sottofondo fibrorinforzato per assicurare stabilità e resistenza. Inoltre, è stato installato un innovativo impianto di irrigazione per ottimizzare la manutenzione del campo e garantire la qualità del gioco nel tempo.

Il debutto ufficiale: Bisceglie-Polimnia

La prima gara ufficiale sul nuovo manto si terrà domenica 2 marzo 2025, quando il Bisceglie affronterà il Polimnia in una sfida valida per il campionato di Eccellenza Pugliese.

“Siamo orgogliosi di poter restituire alla città un impianto rinnovato e moderno, che risponde agli standard richiesti per la pratica sportiva”, ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano. “Il nuovo manto sintetico rappresenta un passo avanti per lo stadio, eliminando i problemi storici legati alla manutenzione e offrendo un terreno di gioco più sicuro e performante per gli atleti”.

Anche l’assessore allo sport Maurizio Di Pinto ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Lo sport non è solo benessere fisico, ma anche un mezzo di socializzazione e crescita. Continueremo a investire nelle strutture sportive per favorire lo sviluppo di valori fondamentali nella comunità”.

L’assessore ai lavori pubblici Angela Monterisi ha aggiunto: “Oltre al manto erboso, sono previste ulteriori migliorie allo stadio. A breve saranno installati nuovi seggiolini in gradinata e procederemo con la riqualificazione degli spalti”.

La soddisfazione del Bisceglie Calcio

Grande entusiasmo è stato espresso anche dal Bisceglie Calcio, che potrà finalmente tornare a giocare in casa dopo una stagione trascorsa quasi interamente in trasferta.

“Siamo felici che l’Amministrazione abbia fatto il massimo per rendere lo stadio disponibile alla prima data utile, in occasione di una partita cruciale per la nostra stagione”, ha dichiarato il direttore generale Renato Ferrulli. “Ringraziamo il sindaco Angarano, gli assessori Di Pinto e Monterisi, e tutta l’Amministrazione Comunale per il supporto costante alla nostra società”.

L’AS Bisceglie Calcio 1913 ha infine voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine per l’impegno dimostrato, sottolineando l’importanza di questa riqualificazione per il futuro del club e della comunità sportiva locale.

