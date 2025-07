Eccellenza, Bisceglie: preso Lopez, rinnovano Stefanini e Taccogna

Prime conferme e volti nuovi in casa Bisceglie. Il club nerazzurro ha ufficializzato tre movimenti in vista della stagione 2025/2026.

La prima notizia riguarda il rinnovo del centrocampista Antonio Stefanini, che vestirà la maglia stellata per la quarta stagione consecutiva. Classe 1991, ha ricoperto il ruolo di capitano lo scorso anno distinguendosi come perno del centrocampo, soprattutto dopo il ritorno in panchina di Pino Di Meo. Un infortunio subìto contro il Corato a gennaio ne ha interrotto il percorso, ma la volontà condivisa di proseguire ha portato al rinnovo. Il club punta ancora su di lui per la sua leadership e qualità in mediana.

A rinforzare il reparto offensivo arriva Giuseppe Lopez, attaccante classe 1997, con oltre 200 presenze tra Serie D ed Eccellenza. Reduce da una stagione da doppia cifra con il Barletta, l’attaccante ha militato anche in club come Martina, Brindisi, Fasano, Team Altamura, Cassino, Manfredonia e Molfetta, dove ha superato quota 20 reti in una singola stagione. Accolto con entusiasmo dalla dirigenza, Lopez rappresenta un innesto di peso per il nuovo reparto avanzato.

Conferma importante anche per Felice Taccogna, difensore esterno classe 2000, protagonista della seconda parte della scorsa stagione. Giunto a novembre, è stato subito determinante nel successo contro il Brilla Campi, e ha mostrato grande duttilità: impiegato su entrambe le fasce e anche al centro della retroguardia, ha conquistato staff tecnico e tifosi per impegno e rendimento.

