Eccellenza, Bisceglie: Marco Cifarelli rinforzo under per la mediana

Nuovo innesto per il Bisceglie, che ufficializza l’ingaggio del centrocampista Marco Cifarelli, classe 2007. Giocatore duttile, in grado di agire sia in cabina di regia sia da mezzala, Cifarelli ha iniziato il percorso giovanile con la New Football Academy Bari e successivamente con la Levante Bitritto. Le sue qualità lo hanno portato al Barletta, dove nella stagione 2024/25 ha proseguito la crescita entrando anche nel giro della prima squadra, poi vincitrice del campionato di Eccellenza. Il giovane centrocampista ha attirato l’interesse di diversi club, ma ha scelto il progetto presentato dal Bisceglie, convinto dalla dirigenza e dallo staff tecnico nerazzurro.

