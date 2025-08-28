28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Eccellenza, Bisceglie: Marco Cifarelli rinforzo under per la mediana

Redazione 28 Agosto 2025
centered image

Nuovo innesto per il Bisceglie, che ufficializza l’ingaggio del centrocampista Marco Cifarelli, classe 2007. Giocatore duttile, in grado di agire sia in cabina di regia sia da mezzala, Cifarelli ha iniziato il percorso giovanile con la New Football Academy Bari e successivamente con la Levante Bitritto. Le sue qualità lo hanno portato al Barletta, dove nella stagione 2024/25 ha proseguito la crescita entrando anche nel giro della prima squadra, poi vincitrice del campionato di Eccellenza. Il giovane centrocampista ha attirato l’interesse di diversi club, ma ha scelto il progetto presentato dal Bisceglie, convinto dalla dirigenza e dallo staff tecnico nerazzurro.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie C: Ufficiale, Petermann è del Foggia

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Igor Protti, la partita più dura contro il cancro: “Sto perdendo 3-0 ma ci provo”

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Eccellenza, Polimnia: poker di rinforzi

28 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Nuova avventura per l’ex Taranto Battimelli

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Milan, Allegri: “Lecce veloce e organizzato, non sarà facile”

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie A, Milan: anche Jashari infortunato, out con il Lecce

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Serie C: Ufficiale, Petermann è del Foggia

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Potenza, trovato il minorenne che non era rientrato in carcere

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bari, fredda la pista che porta a Meroni. 3500 gli abbonamenti sottoscritti

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Foggia, Quartiere Ferrovia, residenti: “Omertà più grave del degrado”

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola