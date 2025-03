Eccellenza, Bisceglie festeggia ritorno al Ventura col 3-1 alla Polimnia

Il Bisceglie celebra nel migliore dei modi il ritorno sul nuovo manto sintetico del Gustavo Ventura, conquistando tre punti fondamentali per la corsa ai playoff con una vittoria per 3-1 sulla Polimnia. Una prestazione solida per i nerazzurri, che grazie ai colpi di testa di Di Fulvio e Manzari, ex di giornata, e al sigillo finale di Koné, allungano la propria striscia positiva e restano in piena lotta per gli spareggi promozione.

La partita

L’entusiasmo del ritorno a casa spinge subito il Bisceglie, che trova il vantaggio al 12’ con Francisco Di Fulvio, bravo a svettare su un lancio da palla inattiva di Altamura e a insaccare di testa. I padroni di casa continuano a spingere e al 2’ della ripresa raddoppiano con un altro colpo di testa, questa volta di Gennaro Manzari, che sfrutta un cross perfetto di Lella.

La Polimnia non si arrende e accorcia le distanze al 16’ con Urbano, che riapre il match. Al 27’ i nerazzurri sfiorano il tris, ma il gol di Zappacosta viene annullato per fuorigioco. Nel finale Koné ha l’occasione per chiudere i giochi, ma Lonoce lo ferma con un grande intervento in uscita. Tuttavia, l’attaccante ivoriano si riscatta al 95’, rubando palla a Zizzi in area e firmando il definitivo 3-1.

Classifica e prossimo impegno

Con questa vittoria, il Bisceglie conferma le proprie ambizioni playoff e guarda con fiducia alla prossima sfida, in programma domenica 9 marzo sul campo dell’Atletico Acquaviva.

BISCEGLIE-POLIMNIA 3-1

RETI: 12’ pt Di Fulvio, 2’ st Manzari, 16’ st Urbano (P), 50’ st Koné.

BISCEGLIE (4-4-2): Baietti; Taccogna, Di Fulvio, Visani, Cutrignelli; Pedrini (22’ st Zappacosta), Lella (22’ st Ciurlo), Forbes, Altamura (33’ st Koné); Aguilera (37’ st Salvador), Manzari (22’ st Palazzo). Panchina: Bux, Aceto, Pulpito, Latorre. All. Di Meo.

POLIMNIA (3-5-2): Lonoce; Gernone (16’ st Oliveros), Zizzi, Rapio (30’ st Divittorio); Prekducaj, Zaccaria (37’ st Conteh), Urbano, Saliou Tirera (4’ st Ramos Lopez), Loseto; Camara, Lanzone (42’ st Patierno). Panchina: Rizopoulos, Avantaggiati, Romanazzi, Oliveros. All. Anaclerio.

Arbitro: Bruno di Lecce. Assistenti: Doronzo e Mazzarelli di Barletta.

Ammoniti: Urbano, Saliou Tirera, Di Fulvio, Aguilera, Zizzi.

Calci d’angolo: 2-3.

Recupero: 3’ pt; 5’ st.

