Eccellenza: Bisceglie, con Kouame sostanza e qualità in mediana

Un innesto di sostanza e qualità per la linea mediana, con un validissimo bagaglio d’esperienza già alle spalle. Può essere inquadrata così l’ultima mossa di mercato del Bisceglie. Alla corte di Francesco Passiatore arriva Wilfred Kouame, interno di centrocampo ivoriano classe 1998.

Autentica diga di centrocampo, con particolare attitudine alla protezione della linea difensiva senza disdegnare una buona visione di gioco, Kouame è pronto a far valere la propria fisicità ed il grande temperamento in una dimensione complicata come l’Eccellenza pugliese, da lui saggiata lo scorso anno – benché nel girone B – tra le fila del Manduria.

Il nuovo calciatore nerazzurro ha iniziato il suo percorso agonistico indossando per tre stagioni la casacca del Legnago in serie D (dal 2016 al 2019, con un bottino complessivo di 55 presenze), quindi si è trasferito in Sicilia per militare in piazze blasonate come Licata e Ragusa. La successiva parentesi con la Sancataldese (vittoria del campionato di Eccellenza nell’annata 2020/21) ha anticipato l’esperienza in quarta serie a Giarre. Nelle ultime due stagioni Kouame si è distinto sempre in Eccellenza siciliana difendendo i colori di Misilmeri e Nissa, preludio alla più recente avventura con il Manduria (anche 2 reti messe a segno), allenato nel primo segmento di campionato dall’attuale tecnico nerazzurro Passiatore.

