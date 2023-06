Eccellenza: Bisceglie, completato lo staff tecnico di Passiatore

Nel segno della continuità. Dopo l’ufficializzazione del prolungamento del rapporto con mister Francesco Passiatore, il Bisceglie Calcio conferma in vista della stagione 2023/24 numerose figure dello staff a supporto del 51enne tecnico tarantino.

Già match analyst nella scorsa annata, Gianni Deliso affiancherà a tale competenza anche quella di vice-allenatore. Classe 1979, Deliso ha maturato diverse esperienze nei settori giovanili di Wonderful Bari, New Football Academy Bari e dello stesso Bisceglie, oltre a cinque stagioni da tecnico nella “cantera” del Bari, di cui una in qualità di match analyst della Primavera biancorossa. Oltre a possedere l’abilitazione di tecnico Uefa B, Deliso può annoverare nel suo percorso professionale anche l’idoneità in analisi e osservazione calcistica.

Nel ruolo di preparatore atletico il sodalizio stellato ha rinnovato la fiducia per la seconda stagione al 28enne andriese Nico Ciciriello. Laureato in Scienze delle Attività Motorie, Ciciriello ha collaborato in passato anche con Football Academy Andria e Fidelis Andria per quanto attiene il settore giovanile. Al Bisceglie è legato inoltre da un rapporto speciale, avendo indossato la maglia nerazzurra da calciatore in serie D.

Medesimo discorso vale per il preparatore dei portieri Ruggiero Damato, anch’egli al secondo anno di fila nell’entourage tecnico del Bisceglie Calcio dopo averne difeso i pali in Eccellenza nei primi anni Duemila. Barlettano, classe 1980, Damato è diventato uno dei principali riferimenti nel suo ruolo nel massimo campionato pugliese anche in virtù dei proficui trascorsi con Audace Barletta, Manfredonia e appunto Bisceglie, dove ha avuto un peso non secondario nell’esaltante stagione di Stefano Tarolli.

