Eccellenza, Bisceglie cerca la vittoria dopo tre pari di fila

Dopo tre pareggi consecutivi contro Arboris Belli, Foggia Incedit e Galatina, il Bisceglie è determinato a tornare alla vittoria nella sfida contro la Nuova Spinazzola, valida per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese. Il match si disputerà domenica 16 febbraio alle 15 allo stadio “Gaetano Scirea” di Bitritto.

I nerazzurri occupano attualmente l’ottava posizione in classifica con 43 punti, gli stessi del Novoli, e hanno sei lunghezze da recuperare sulla zona playoff, ma con una partita in meno. Il rinvio del match contro il Barletta al 20 febbraio, dovuto agli impegni di coppa dei biancorossi, ha infatti posticipato un possibile rilancio. La squadra di Pino Di Meo non vince dal 26 gennaio, quando superò l’Atletico Racale 1-0 grazie a un gol di Pizzutelli, ma ha dimostrato solidità difensiva, raccogliendo tre pareggi nelle ultime uscite.

Dall’altra parte, la Nuova Spinazzola si trova in zona playout a quota 40 punti, a pari merito con il Foggia Incedit. La formazione di Gino Zinfollino ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime quattro giornate, con due vittorie casalinghe nette contro Molfetta (3-0) e Unione Calcio (3-0), ma anche due sconfitte per 2-1 contro Galatina e Foggia Incedit.

Per Koné e compagni sarà fondamentale ritrovare incisività in attacco e non ripetere gli errori dell’andata, quando il Bisceglie, avanti 2-1, si fece rimontare e superare nel finale, perdendo 4-2 sul neutro di Ruvo di Puglia.

La direzione di gara è affidata a Francesco Zaccheria della sezione di Legnano, assistito da Marco Stellacci di Molfetta e Alberto Loconte di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author