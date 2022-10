Il Bisceglie inserisce un nuovo interessante tassello nel segmento degli under assicurandosi le prestazioni di Lorenzo Dambros Da Silva, classe 2003. Brasiliano di Porto Alegre, Dambros è un prospetto mancino con riconosciute propensioni offensive, in grado di giostrare sia da esterno di centrocampo sia in posizione più avanzata.

Approdato a 16 anni in Italia, ha iniziato il proprio percorso nelle giovanili del Cagliari, quindi ha militato nella compagine Under 17 dell’Entella e a seguire nelle giovanili dell’Fc Messina. Lo scorso anno ha collezionato dapprima 6 presenze tra le file del Sona (serie D girone B), mentre a febbraio si è trasferito in quel di Casarano (serie D, girone H), dove ha collezionato complessivamente 9 gettoni distinguendosi nel ruolo di laterale destro in mediana. Dotato di buona tecnica e notevole atletismo, Lorenzo è fratello minore di Lucas Dambros, ex attaccante di Trapani e Fasano attualmente in forza al Casarano.

Lorenzo Dambros si è già aggregato ai nuovi compagni di squadra e sarà a disposizione del tecnico Franco Cinque fin dalla gara casalinga di domenica prossima con il Borgorosso Molfetta.