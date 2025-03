Eccellenza, Bisceglie ad Acquaviva per calare il poker di vittorie

Dopo l’emozionante vittoria sulla Polimnia, il Bisceglie è pronto per un’altra sfida fondamentale nel campionato di Eccellenza pugliese. Domenica 9 marzo alle 15, i nerazzurri affronteranno in trasferta l’Atletico Acquaviva, formazione che occupa il terzo posto in classifica con 57 punti.

Obiettivo quarta vittoria consecutiva

Il Bisceglie arriva alla sfida in grande forma, forte di dodici risultati utili consecutivi e di tre vittorie di fila contro Barletta (1-0), Brilla Campi (3-2) e Polimnia (3-1). Con 53 punti in classifica, la squadra di Pino Di Meo punta a centrare il primo poker di successi stagionale per continuare a sognare in grande.

Atletico Acquaviva in cerca di riscatto

I padroni di casa, allenati da Fabio Milillo, hanno avuto un cammino altalenante nelle ultime settimane. La loro ultima partita risale al 23 febbraio, quando sono stati sconfitti in casa dal Galatina (0-1), mentre il match contro l’Atletico Racale, in programma il 2 marzo, è stato rinviato per impraticabilità del campo.

Precedente e arbitri

All’andata, il Bisceglie si impose di misura (1-0) grazie a un calcio di rigore trasformato da Antonio Stefanini, assente domenica per infortunio.

A dirigere la gara sarà il sig. Matteo Specchia di Casarano, assistito da Oliver Junior Oussou (Casarano) e Riccardo Martina (Lecce).

