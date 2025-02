Eccellenza, Bisceglie a Campi Salentina per sfidare il Brilla Campi

Dopo il prestigioso successo contro il Barletta nel recupero infrasettimanale, il Bisceglie si prepara a un’altra trasferta impegnativa: domenica 23 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 15, i nerazzurri affronteranno il Brilla Campi al “Roberto Trevisi” di Campi Salentina nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese.

I salentini, guidati da Antonio Patruno, sono in zona playout con 38 punti e un trend positivo nel mese di febbraio, grazie a tre vittorie contro Arboris Belli, Massafra e Galatina. Il Bisceglie di mister Pino Di Meo, invece, occupa il sesto posto a quota 47 e, dall’inizio del 2025, è imbattuto con una striscia di dieci risultati utili consecutivi (cinque vittorie e cinque pareggi).

Nella gara d’andata, disputata il 3 novembre a Bitritto, il Bisceglie si impose 2-1 con le reti di Koné e Pedrini, resistendo nel finale al tentativo di rimonta avversario. La direzione dell’incontro è affidata a Giulia Montrone di Bari, coadiuvata dagli assistenti Garofalo (Bari) e Colapinto (Molfetta).

Per ragioni di ordine pubblico, i tifosi ospiti non potranno assistere al match dal vivo, ma la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Bisceglie Calcio a partire dalle 15.

