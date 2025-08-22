Eccellenza Basilicata, oggi il sorteggio della Coppa Italia

Si terranno nel pomeriggio di oggi, presso la sede del Comitato Regionale della Basilicata, i sorteggi per quanto riguarda il primo turno di Coppa Italia che inizieranno domenica 31 agosto, dando il via alla stagione del calcio lucano.

“La Coppa Italia regionale segna l’avvio della nuova stagione e rappresenta da sempre un momento atteso, in cui le società hanno la possibilità di mettersi subito alla prova. È un appuntamento che apre il nostro calendario con entusiasmo e partecipazione, consolidando il valore delle nostre competizioni e il senso di appartenenza alla comunità calcistica lucana”, sono le parole del presidente del Cr Basilica, Emilio Fittipaldi.

Nel pomeriggio, dunque, sarà svelato il programma della Coppa Italia di Eccellenza. Ancora non è stata fissata una data, invece, per quanto riguarda la compilazione dei calendari del massimo torneo lucano. Il via, è stato programmato per il 7 settembre. E dopo aver definito gli organici, si aspetta solamente di conoscere il cammino delle rispettive formazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author