Eccellenza Basilicata, lunedì i calendari. Ecco le date della Coppa

Si terrà lunedì 1 settembre, presso il Giubileo Hotel, in località Rifreddo a Pignola, la presentazione dei calendari del campionato di Eccellenza lucana, che vedrà anche la diramazione di quelli di Promozione e dell’Under 17 e 15. Primo passo in vista dell’inizio dei campionati, programmato per la domenica successiva.

“La presentazione dei calendari non è soltanto un passaggio burocratico, ma l’inizio di un nuovo cammino collettivo. Ogni stagione porta con sé aspettative, entusiasmo e responsabilità, e il calendario rappresenta il filo conduttore che unirà le nostre società in un’unica trama sportiva e sociale. Siamo orgogliosi di fare, insieme alle società, questo percorso volto alla valorizzazione dei giovani e alla centralità delle comunità locali, con l’impegno di continuare a fare del calcio lucano un’infrastruttura educativa e di coesione”, afferma il presidente del Comitato Regionale della Lnd Basilicata, Emilio Fittipaldi.

Inoltre, nelle ultime ore, sono state programmate anche le date della Coppa Italia. Con il primo turno che si disputerà tra il 31 agosto e il 14 settembre, già noto, adesso conosciamo anche quelle che sono le successive fasi. Si tornerà in campo per i quarti di finale l’8 e il 22 ottobre. Semifinali, invece, programmate per il 12 e il 26 novembre. Finali a dicembre: l’andata il 10, mentre il ritorno domenica 28, quando scopriremo la squadra che accederà alla fase nazionale.

