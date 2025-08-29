29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il pallone del match, foto: antennasud.com

Eccellenza Basilicata, lunedì i calendari. Ecco le date della Coppa

Roberto Chito 29 Agosto 2025
centered image

Si terrà lunedì 1 settembre, presso il Giubileo Hotel, in località Rifreddo a Pignola, la presentazione dei calendari del campionato di Eccellenza lucana, che vedrà anche la diramazione di quelli di Promozione e dell’Under 17 e 15. Primo passo in vista dell’inizio dei campionati, programmato per la domenica successiva.

“La presentazione dei calendari non è soltanto un passaggio burocratico, ma l’inizio di un nuovo cammino collettivo. Ogni stagione porta con sé aspettative, entusiasmo e responsabilità, e il calendario rappresenta il filo conduttore che unirà le nostre società in un’unica trama sportiva e sociale. Siamo orgogliosi di fare, insieme alle società, questo percorso volto alla valorizzazione dei giovani e alla centralità delle comunità locali, con l’impegno di continuare a fare del calcio lucano un’infrastruttura educativa e di coesione”, afferma il presidente del Comitato Regionale della Lnd Basilicata, Emilio Fittipaldi.

Inoltre, nelle ultime ore, sono state programmate anche le date della Coppa Italia. Con il primo turno che si disputerà tra il 31 agosto e il 14 settembre, già noto, adesso conosciamo anche quelle che sono le successive fasi. Si tornerà in campo per i quarti di finale l’8 e il 22 ottobre. Semifinali, invece, programmate per il 12 e il 26 novembre. Finali a dicembre: l’andata il 10, mentre il ritorno domenica 28, quando scopriremo la squadra che accederà alla fase nazionale.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ufficiale: Matera CdS, ecco Gonzalez e Cicirelli e la punta Martinez

29 Agosto 2025 Roberto Chito

Team Altamura, accordo con lo svincolato Franco Lepore

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Heraclea, fatta per Schenetti: l’ex Foggia è pronto a tornare in Puglia

28 Agosto 2025 Antonio Specchio

Cerignola, obiettivo Allegretto del Catania. Si riscalda l’asse con l’Avellino

28 Agosto 2025 Antonio Specchio

Sorteggio Champions League: le avversarie di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Eccellenza, Taranto scatenato: ufficiale Alessandro Di Paolantonio

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

A Ceglie Messapica tre giorni di politica

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, Mieli: “ Accordo tra Decaro ed Emiliano quasi pronto. Partita a favore del centrosinistra

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Francavilla Fontana, l’ammirazione di Martina per l’Arma dei carabinieri

29 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Ufficiale: Matera CdS, ecco Gonzalez e Cicirelli e la punta Martinez

29 Agosto 2025 Roberto Chito