22 Agosto 2025

Eccellenza Basilicata, il quadro del primo turno di Coppa Italia

Roberto Chito 22 Agosto 2025
centered image

Nel pomeriggio di oggi, è stato sorteggiato il primo turno di Coppa Italia per quanto riguarda l’Eccellenza. I match d’andata si disputeranno il prossimo 31 agosto, mentre quelli di ritorno mercoledì 24 settembre.

Delineato, dunque, il tabellone che darà via all’edizione 2025-26 del trofeo lucano che come ogni anno si deciderà nel mese di dicembre, prima di dare la possibilità alla formazione vincitrice di giocarsi le proprie carte nella fase nazionale.

   

Coppa Italia Basilicata

Primo Turno (andata: 31 agosto – ritorno: 24 settembre)

Lykos Tolve-Brienza

Vultur-Real Chiaromonte

Atletico Moltalbano-Angelo Cristoforo Oppido

Santarcangiolese-Melfi

Tricarico-Matera Città dei Sassi

Elettra Marconi-Avigliano

Policoro-San Cataldo

Lagonegro-Paternicum

