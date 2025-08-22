Eccellenza Basilicata, il quadro del primo turno di Coppa Italia

Nel pomeriggio di oggi, è stato sorteggiato il primo turno di Coppa Italia per quanto riguarda l’Eccellenza. I match d’andata si disputeranno il prossimo 31 agosto, mentre quelli di ritorno mercoledì 24 settembre.
Delineato, dunque, il tabellone che darà via all’edizione 2025-26 del trofeo lucano che come ogni anno si deciderà nel mese di dicembre, prima di dare la possibilità alla formazione vincitrice di giocarsi le proprie carte nella fase nazionale.
Coppa Italia Basilicata
Primo Turno (andata: 31 agosto – ritorno: 24 settembre)
Lykos Tolve-Brienza
Vultur-Real Chiaromonte
Atletico Moltalbano-Angelo Cristoforo Oppido
Santarcangiolese-Melfi
Tricarico-Matera Città dei Sassi
Elettra Marconi-Avigliano
Policoro-San Cataldo
Lagonegro-Paternicum
potrebbe interessarti anche
Casarano, rinforzo in difesa: ecco l’ex Potenza Gyamfi
Taranto, si avvicina anche Lamin Jallow: c’è l’accordo
Squalifica fino al 15 settembre per Strambelli e Di Jeva dopo la rissa
Martina calcio: 3-0 in amichevole contro il Polimnia
Eccellenza Pugliese, svelato il calendario ufficiale della nuova stagione
Taranto, secondo raduno Juniores il 27 agosto al Vivere Solidale