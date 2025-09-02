Eccellenza Basilicata, Fittipaldi: “I calendario inizio simbolico della stagione”

“La presentazione dei calendari è l’inizio simbolico della nuova stagione”. Sono state le parole di Emilio Fittipaldi, presidente della Lnd Basilicata, durante la presentazione dei calendari del campionato di Eccellenza che si sono svolti nella giornata di ieri, in località Rifreddo, a Pignola.

“Ogni anno ci ricorda che il nostro è un lavoro comune, fatto di passione, di sacrificio e di responsabilità. Non è solo il momento in cui si scopre il cammino di ogni squadra, ma l’occasione per ribadire che il calcio dilettantistico è una grande infrastruttura sociale: accompagna i giovani nella loro crescita, tiene insieme le comunità, dà forza al senso di appartenenza. Le società, i dirigenti, i tecnici e i volontari che erano presenti ieri ne sono la dimostrazione più concreta”, conclude il numero uno del comitato lucano.

Oltre alla presentazione dei calendari, è stata anche un’occasione di confronto e di condivisione. Infatti, sono stati affrontati importanti temi che riguardano le società: dalle procedure per i tesseramenti agli adempimenti organizzativi. Un incontro che ha permesso di rafforzare il legame tra istituzioni e club.

