2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Il presidente del CR Basilicata Emilio Fittipaldi

Eccellenza Basilicata, Fittipaldi: “I calendario inizio simbolico della stagione”

Roberto Chito 2 Settembre 2025
centered image

“La presentazione dei calendari è l’inizio simbolico della nuova stagione”. Sono state le parole di Emilio Fittipaldi, presidente della Lnd Basilicata, durante la presentazione dei calendari del campionato di Eccellenza che si sono svolti nella giornata di ieri, in località Rifreddo, a Pignola.

“Ogni anno ci ricorda che il nostro è un lavoro comune, fatto di passione, di sacrificio e di responsabilità. Non è solo il momento in cui si scopre il cammino di ogni squadra, ma l’occasione per ribadire che il calcio dilettantistico è una grande infrastruttura sociale: accompagna i giovani nella loro crescita, tiene insieme le comunità, dà forza al senso di appartenenza. Le società, i dirigenti, i tecnici e i volontari che erano presenti ieri ne sono la dimostrazione più concreta”, conclude il numero uno del comitato lucano.

Oltre alla presentazione dei calendari, è stata anche un’occasione di confronto e di condivisione. Infatti, sono stati affrontati importanti temi che riguardano le società: dalle procedure per i tesseramenti agli adempimenti organizzativi. Un incontro che ha permesso di rafforzare il legame tra istituzioni e club.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, Danucci: “Fiducioso in vista dell’esordio in campionato”

2 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Matera CdS, la stagione comincia con il trenino

2 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, “Conosciamo il valore delle sfumature”: presentata la nuova maglia home

2 Settembre 2025 Flavio Insalata

La Virtus Francavilla chiude il suo mercato con Carretta

2 Settembre 2025 Dennis Magrì

Ufficiale: Matera CdS, firmano altre tre pedine

2 Settembre 2025 Roberto Chito

Taranto, ufficiali gli acquisti di Fallani, Russo, Magrì e Kordic

2 Settembre 2025 Massimo Todaro

potrebbe interessarti anche

Taranto, Danucci: “Fiducioso in vista dell’esordio in campionato”

2 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Matera CdS, la stagione comincia con il trenino

2 Settembre 2025 Roberto Chito

Ex Ilva, Urso: Genova dice sì al forno elettrico. Taranto si muova

2 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Eccellenza Basilicata, Fittipaldi: “I calendario inizio simbolico della stagione”

2 Settembre 2025 Roberto Chito