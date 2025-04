Eccellenza Basilicata, Ferrandina: ultimo chilometro per la Serie D

Adesso manca un solo punto. Il Ferrandina vede praticamente ad un passo il traguardo Serie D che potrebbe arrivare già domenica prossima nel match in trasferta contro il Paternicum.

La vittoria di ieri pomeriggio, nel recupero della 27esima giornata contro l’Oraziana Venosa per 2-0, lancia i rossoblu verso il traguardo finale. Al momento, infatti, sono sei le lunghezze di vantaggio sul San Cataldo secondo, a 180 minuti dalla fine del campionato. Ricordiamo che in caso di pari punti, si andrebbe allo spareggio finale.

Però, il Ferrandina ha l’intenzione di chiudere il discorso già domenica a Paterno, per conquistare quel punto fondamentale per stappare quella bottiglia di spumante messa in frigo e festeggiare il prossimo 9 aprile. Prima, però, c’è da percorrere l’ultimo chilometro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author