Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

È stata svelata la prima giornata del campionato di Eccellenza lucana. Questo pomeriggio, si è svolto il sorteggio che sarà reso noto nelle prossime ore con le altre giornate del campionato.
Per quanto riguarda le favorite, il Melfi esordirà in quel di Montalbano, mentre il Matera Città dei Sassi avrà il suo battesimo allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno contro l’Angelo Cristofaro Oppido. Invece, la Santarcangiolese se la vedrà contro la Lykos Tolve. Il San Cataldo, altra squadra che dirà la sua farà il suo esordio in casa contro il Tricarico.
Per quanto riguarda le altre partite, ecco Brienza-Chiaromonte, Vultur-Elettra Marconia, Lagonegro-Policoro e Paternicum-Avigliano. Si scende in campo domenica 7 settembre alle ore 15:30 per la prima giornata.
Prima giornata
Atletico Montalbano-Melfi
Brienza-Real Chiaromonte
San Cataldo-Tricarico
Vultur-Elettra Marconia
Lagonegro-Policoro
Matera CdS-Angelo Cristofaro Oppido
Paternicum-Avigliano
Santarcangiolese-Lykos Tolve
potrebbe interessarti anche
Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia
Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore
Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri
Team Altamura-Crotone, le pagelle: si salva solo Spina, male la difesa
Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro
Casarano, sondaggio per Bellomo del Bari