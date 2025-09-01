Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

È stata svelata la prima giornata del campionato di Eccellenza lucana. Questo pomeriggio, si è svolto il sorteggio che sarà reso noto nelle prossime ore con le altre giornate del campionato.

Per quanto riguarda le favorite, il Melfi esordirà in quel di Montalbano, mentre il Matera Città dei Sassi avrà il suo battesimo allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno contro l’Angelo Cristofaro Oppido. Invece, la Santarcangiolese se la vedrà contro la Lykos Tolve. Il San Cataldo, altra squadra che dirà la sua farà il suo esordio in casa contro il Tricarico.

Per quanto riguarda le altre partite, ecco Brienza-Chiaromonte, Vultur-Elettra Marconia, Lagonegro-Policoro e Paternicum-Avigliano. Si scende in campo domenica 7 settembre alle ore 15:30 per la prima giornata.

Prima giornata

Atletico Montalbano-Melfi

Brienza-Real Chiaromonte

San Cataldo-Tricarico

Vultur-Elettra Marconia

Lagonegro-Policoro

Matera CdS-Angelo Cristofaro Oppido

Paternicum-Avigliano

Santarcangiolese-Lykos Tolve

