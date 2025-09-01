1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Il pallone del match, foto: antennasud.com

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

Roberto Chito 1 Settembre 2025
centered image

È stata svelata la prima giornata del campionato di Eccellenza lucana. Questo pomeriggio, si è svolto il sorteggio che sarà reso noto nelle prossime ore con le altre giornate del campionato.

Per quanto riguarda le favorite, il Melfi esordirà in quel di Montalbano, mentre il Matera Città dei Sassi avrà il suo battesimo allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno contro l’Angelo Cristofaro Oppido. Invece, la Santarcangiolese se la vedrà contro la Lykos Tolve. Il San Cataldo, altra squadra che dirà la sua farà il suo esordio in casa contro il Tricarico.

Per quanto riguarda le altre partite, ecco Brienza-Chiaromonte, Vultur-Elettra Marconia, Lagonegro-Policoro e Paternicum-Avigliano. Si scende in campo domenica 7 settembre alle ore 15:30 per la prima giornata.

 

Prima giornata

Atletico Montalbano-Melfi

Brienza-Real Chiaromonte

San Cataldo-Tricarico

Vultur-Elettra Marconia

Lagonegro-Policoro

Matera CdS-Angelo Cristofaro Oppido

Paternicum-Avigliano

Santarcangiolese-Lykos Tolve

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Team Altamura-Crotone, le pagelle: si salva solo Spina, male la difesa

1 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Casarano, sondaggio per Bellomo del Bari

1 Settembre 2025 Christian Cesario

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

1 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri