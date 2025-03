Eccellenza, Barletta-Gallipoli si disputerà a porte chiuse

Barletta-Gallipoli, in programma il prossimo 3 aprile e valida per la trentasettesima Giornata del campionato di Eccellenza pugliese, si disputerà a porte chiuse. Il Giudice Sportivo, come si legge in una nota del club biancorosso, ha stabilito che la squalifica dello Stadio Puttilli di Barletta dovrà essere scontata nel prossimo turno. Questo l’annuncio della compagine barlettana:

“Il Giudice Sportivo ha ratificato, solo nella giornata odierna, che il turno di squalifica dello stadio Puttilli andrà scontato in occasione della gara di campionato prevista il 3 aprile tra Barletta e Gallipoli, diversamente da quanto indicato invece dall’art. 20 che prevede quanto segue:

1. La sanzione della squalifica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell’organo di giustizia sportiva per motivi di particolare rilievo”.

