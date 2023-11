Eccellenza/B: Otranto cambia ancora in panchina, ecco Bray

Altro cambio della guardia in casa biancazzurra: Carmine Bray prende il posto del dimissionario Giuseppe Mosca sulla panchina dell’Otranto.

Mosca, arrivato due settimane addietro nello spogliatoio idruntino, ha rassegnato le dimissioni nella serata di lunedì: motivi personali inderogabili alla base della scelta del tecnico siciliano.

Al posto del dimissionario e ormai ex tecnico biancazzurro, l’Otranto ha optato per una scelta “interna” affidando la guida della prima squadra a Carmine Bray, da quest’anno responsabile tecnico del settore giovanile e allenatore della Under 15. Un allenatore che non ha bisogno di presentazioni: profondo conoscitore di calcio, competenza, carisma ed esperienza alimentate da 40 anni sul campo.

Tecnico apprezzato, Carmine Bray ha allenato e vinto nelle piazze più importanti del calcio salentino e pugliese. Tra le esperienze di maggior rilievo quelle a Galatina in serie D, Tricase e Gallipoli in Eccellenza, Maglie in Promozione, categoria nella quale nella stagione 2021/2022 ha guidato il Taurisano.

Importantissima anche la carriera nelle giovanili dell’US Lecce, società per la quale l’allenatore originario di Soleto ha lavorato raggiugendo ottimi risultati per oltre un decennio.

