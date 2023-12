Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘Una partita alla volta’

Sempre una partita alla volta, è un po’ il mantra dell’allenatore messapico che antepone l’aspetto mentale a quello tattico e atletico. Il Manduria batte anche l’Ostuni e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Il vantaggio dall’Ugento (secondo in classifica) resta immutato, divisi da due punti: 35 a 33.

I biancoverdi si impongono contro l’ultima della classe con un gol per tempo, prima Marsili e poi Ancora. Determinanti gli ultimi arrivati in casa messapica, già perfettamente integrati negli schemi di mister Salvadore. A margine della partita, l’allenatore del Manduria ha analizzato la prestazione dei suoi uomini.

“L’Ostuni ha cambiato 8-9 undicesimi rispetto all’andata. Mi è sembrata una buona squadra. Ci aspettavano e ripartivano, cercando spesso la verticalizzazione. Siamo stati bravi a sbloccarla con Marsili nel primo tempo. Ha fatto un grande gol, in corsa da posizione piuttosto defilata, l’ha messa forte sul secondo palo. Nella ripresa la rete di Ancora ha chiuso la gara. Poi abbiamo abbassato un po’ i ritmi, loro hanno sfruttato il terreno bagnato e ci hanno fatto correre tanto. E’ stata una partita tosta, potevamo fare meglio in un paio di circostanze. Siamo stati bravi a gestirla, addormentarla e chiuderla nei momenti giusti. Colgo l’occasione per fare gli auguri di pronta guarigione al ragazzo dell’Ostuni, vittima di un grave infortunio. L’auspicio è di vederlo presto in campo”.

Dal campionato alla coppa, sarà una settimana carica di impegni. Giovedì i biancoverdi andranno a Massafra per la semifinale di ritorno. All’andata il Manduria si è imposto per 1-0 al “Demitri” di Maruggio. Vale la regola dei gol doppi realizzati in trasferta.

“Partiamo dallo 0-0 non dall’1-0. Non dobbiamo fare l’errore di conservare il vantaggio. Andiamo lì per fare la partita e provare a segnare. Non sarà facile, troviamo una squadra forte e in salute. Bisognerà fare l’impresa in quei 90 minuti per andare in finale. Noi abbiamo vinto solo il primo tempo, manca un pezzo importante che si giocherà giovedì”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp