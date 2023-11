Eccellenza/B: Manduria, Salvadore ‘Dobbiamo essere più spietati’

Il pareggio con io Maglie avvicina il Manduria alla vetta della classifica, in virtù del contestuale ko interno dell’Ugento con il Ginosa. La squadra di Salvadore è a un punto dal primo posto, ma il tecnico dei messapici non è del tutto soddisfatto della prestazione della squadra.

“Nel primo tempo siamo stati bravi a trovare il gol – dice Salvadore -, ma nel momento in cui dovevamo stendere l’avversario siamo stati pochi cattivi. E’ lì che bisogna essere spietati e portare la partita dalla nostra parte, da grande squadra. Poi in chiusura della prima frazione abbiamo subito il gol del pari. La sensazione dalla panchina è che il loro giocatore fosse più avanti rispetto ai nostri difensori, ma l’arbitro era posizionato meglio di me”.

Nel secondo tempo la partita è cambiata, il Maglie è passato subito in vantaggio (2-1) e il Manduria ha creato diverse occasioni prima di raggiungere il pareggio. “Nella ripresa la gara è stata spezzettata, non riuscivamo ad alzare i ritmi. Abbiamo pareggiato sul finire con Castro, ma sono un po’ arrabbiato perché quando vai in vantaggio devi essere bravo a chiuderla. Poi per come si era messa, sotto di un gol siamo stati bravi a riprenderla. Queste sono le partite più complicate, non dobbiamo avere certi cali, ci è mancata l’intensità e la cattiveria giusta. Abbiamo sprecato tanto, ci servirà in futuro da lezione, su questo aspetto bisogna migliorare. Così come abbiamo gestito male i minuti di recupero dopo il pareggio, abbiamo forzato le giocate e perso lucidità. Quello che abbiamo fatto sul 2 a 1, avremmo dovuto farlo sull’1-0”.

Giovedì nuovamente in campo, ritorno del terzo turno di coppa Italia, in palio il passaggio del turno contro l’Ugento. “Bisogna prepararla al meglio, è una partita che vale una stagione. Sappiamo di affrontare una squadra forte e faremo del nostro meglio per arrivare pronti all’appuntamento”.

