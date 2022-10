Gallipoli Calcio, Manduria e Avetrana non mollano di un centimetro. Le tre battistrada del Girone B del campionato di Eccellenza Pugliese continuano a vincere e a comandare la classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate. Otranto batte Massafra e resta in scia del terzetto di testa. In coda, Virtus Matino ancora a zero punti. Di seguito, risultati e classifica della 4a Giornata del Girone B di Eccellenza pugliese.