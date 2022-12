Eccellenza: AS Bisceglie, dal Nardò arriva un esterno d’attacco

Condividi su...

Crescono sotto il profilo numerico e qualitativo le soluzioni per il Bisceglie Calcio nel segmento degli under. La società nerazzurro stellata comunica l’innesto in organico di Francesco Massarelli, proveniente dal Nardò. Barese, classe 2003, Massarelli ha mosso i primi passi nel vivaio biancorosso prima del trasferimento, nel 2018, nelle giovanili del Lecce. Con i salentini ha disputato due campionati nazionali (Under 16 e Under 17), preludio al passaggio tra le file del Molfetta Calcio, con cui nel 2020/21 ha collezionato 6 presenze in serie D realizzando anche una rete.

Esterno d’attacco e all’occorrenza mezzala sinistra, dotato di buona tecnica, nella scorsa stagione Massarelli si è distinto con la maglia della Primavera del Bari, mentre nell’annata corrente è daccapo transitato dal Molfetta prima della parentesi in quel di Nardò alle dipendenze di mister Nicola Ragno, con cui ha disputato una gara.