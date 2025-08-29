Eccellenza, al Policoro tre innesti di spessore: Bux, Binetti e Taccarelli

Il Policoro Calcio mette a segno un triplo colpo di mercato che unisce qualità, prospettiva e radici comuni. A vestire la maglia biancazzurra saranno tre calciatori originari di Bari: Ivan Bux (portiere, classe 2006), Palmino Pasquale Binetti (difensore centrale, 2003) e Gioele Taccarelli (esterno offensivo, 2004). Tre profili diversi per caratteristiche, ma complementari nell’idea di costruire una squadra solida e competitiva, capace di affrontare con ambizione il campionato di Eccellenza lucana. L’operazione è stata curata dalla GC Sport Consultants, che ha seguito da vicino l’approdo dei tre giocatori in Basilicata.

Il più giovane del gruppo è Ivan Bux, portiere di 191 cm che ha già avuto esperienze significative nei settori giovanili di Levante Azzurro, SSC Bari e Chieti, oltre ad aver assaggiato la realtà senior con Avigliano e Bisceglie. Estremo difensore affidabile negli 1 contro 1 e sui rigori, rappresenta una scommessa di prospettiva per il Policoro, ma con già un buon bagaglio alle spalle.

Al centro della difesa si inserisce Palmino Pasquale Binetti, classe 2003, mancino naturale e capace di dare solidità al reparto difensivo. Cresciuto nel vivaio del Monopoli, ha già maturato esperienze importanti in Serie D e Eccellenza con Team Altamura, Bisceglie, Borgorosso Molfetta e Montescaglioso, mettendo insieme presenze e gol che confermano la sua affidabilità e il suo peso nelle due fasi.

A completare il terzetto c’è Gioele Taccarelli, esterno offensivo classe 2004, giocatore rapido e tecnico, capace di agire sia da ala che da quinto di centrocampo. Dopo una stagione positiva con il Borgorosso Molfetta (8 reti in Eccellenza), si è confermato con il Polimnia, portando freschezza, velocità e capacità di inserimento in zona gol.

Per il Policoro si tratta di tre rinforzi che non solo aggiungono qualità, ma portano anche la freschezza e l’entusiasmo di ragazzi legati da un’origine comune, quella barese, che li rende accomunati da un percorso di crescita nel calcio del sud Italia. La loro presenza in squadra offre un mix di prospettiva e già solida esperienza, utile per affrontare un campionato di Eccellenza sempre più competitivo.

