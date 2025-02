Eccellenza, 32a Giornata: risultati e classifica

Nel weekend si è giocata la 32ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese, con risultati importanti sia in testa che in coda alla classifica. Il Barletta, nonostante la sconfitta con il Polimnia Calcio, ha conquistato la promozione in Serie D con 6 giornate d’anticipo. Il Galatina vince e torne il passo dello stesso Polimnia e dell’Atletico Acquaviva, mentre il Gallipoli domina l’Arboris Belli.

Sabato 22 febbraio, ore 15.00

Gallipoli-Arboris Belli 4-0

Domenica 23 febbraio, ore 15.00

Atletico Acquaviva-Galatina 0-1

Brilla Campi-Bisceglie 2-3

Ginosa-Atletico Racale 0-0

Nuova Spinazzola-Canosa 1-0

UC Bisceglie-Corato (rinviata)

Domenica 23 febbraio, ore 15.30

Manduria-Novoli 0-1

Molfetta-Massafra 2-2

Domenica 23 febbraio, ore 16.00

Bitonto-Foggia Incedit 4-0

Domenica 23 febbraio, ore 18.30

Polimnia-Barletta 3-0

CLASSIFICA

1. Barletta 76

2. Galatina 57

3. Polimnia 57

4. Atletico Acquaviva 57

5. Canosa 50

6. Gallipoli (-1) 50

7. Bisceglie 50

8. Novoli 49

9. Massafra (-3) 45

10. Manduria 45

11. Atletico Racale 45

12. Nuova Spinazzola 44

13. Bitonto 42

14. Foggia Incedit 40

15. UC Bisceglie 39

16. Brilla Campi 38

17. Corato (-5) 37

18. Molfetta 20

19. Ginosa 16

20. Arboris Belli 11

PROSSIMO TURNO – 33a Giornata

Domenica 2 marzo, ore 15.00

Arboris Belli-Ginosa

Atletico Racale-Atletico Acquaviva

Barletta-Nuova Spinazzola

Bisceglie-Polimnia Calcio

Canosa-Manduria

Corato-Molfetta

Foggia Incedit-Brilla Campi

Galatina-Bitonto

Novoli-UC Bisceglie

Massafra-Gallipoli

Sfide decisive in arrivo, con Barletta e Polimnia Calcio protagoniste.

