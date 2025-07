Eccellenza 2025/2026: dita incrociate per Manduria e Toma Maglie

Passano i giorni e qualcosa in Eccellenza comincia a muoversi. Il presidente del Comitato Regionale FIGC Puglia Vito Tisci non ha dubbi circa la nascita e l’iscrizione del nuovo Taranto, di cui va specificato che al momento non c’è nemmeno l’ombra e per il quale bisognerà però attendere la fine del mese di luglio. Con i rossoblù, il massimo campionato regionale pugliese vanterà all’interno del proprio girone unico 20 squadre, e tra queste ci sarà spazio per almeno due ripescaggi pressocché certi.

Brilla Campi e Mola (rispettivamente retrocessa dall’ultimo campionato e vincitrice dei playoff di Promozione) sono già sicure di disputare il prossimo campionato di Eccellenza, ma potrebbe non essere finita qui. C’è speranza infatti anche per il Manduria, terzo in graduatoria e retrocesso causa penalizzazione. La storica matricola 100 è stata però salvata, con tanto di risanamento delle vecchie vertenze, ed Elsa Occhilupo non ha voluto perdere tempo: a guidare l’UG Manduria Sport sarà mister Francesco Dellisanti, tecnico di grande esperienza, ex (tra le altre) di Brindisi e Taranto, reduce da un’esperienza in promozione lucana. I biancoverdi tarantini potrebbero approfittare della situazione quantomeno dubbia legata alla Polisportiva Trani, ancora a caccia di un titolo sportivo in Eccellenza dopo le trattative sfumate con l’Audace Barletta prima e con lo Spinazzola poi. Nel caso in cui la fumata nera dovesse concretizzarsi, potrebbe clamorosamente farsi spazio anche l’altra vincitrice dei playoff Promozione, ossia il Maglie come quarta ripescata, approfittando della situazione tutt’altro che serena in casa Nuova Spinazzola, ancora alle prese con il nodo stadio.

