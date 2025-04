Earth Day 2025: dalla Valle d’Itria un progetto per il pianeta

In occasione della Giornata della Terra 2025, che si celebra oggi, martedì 22 aprile, con lo slogan “Il Nostro Potere, il Nostro Pianeta”, le iniziative a sostegno dell’ambiente si moltiplicano in tutta Italia. Tra le azioni concrete per aiutare il pianeta, spiccano anche le raccolte fondi online, sempre più centrali nel sostegno ai progetti sostenibili.

Tra queste, una proposta coinvolge direttamente la Valle d’Itria, nei territori tra Cisternino, Martina Franca e Ostuni. Si tratta del “Bosco commestibile”, un sistema agroforestale rigenerativo ispirato all’agricoltura sintropica, ideato da Niko Del Sole. Al centro ci sono alberi da frutto antichi e locali, riforestazione, biodiversità e sostenibilità.

«Ogni contributo servirà a coprire le spese per mantenere e sviluppare il progetto», spiega Del Sole, che ha attivato una campagna sulla piattaforma GoFundMe, in una sezione speciale dedicata proprio all’Earth Day: gfme.co/earth-day-it25.

L’iniziativa è solo una delle tante storie di impegno dal basso che testimoniano come, anche attraverso semplici gesti digitali, ciascuno possa contribuire alla tutela del nostro pianeta.

