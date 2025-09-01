“E tu splendi invece”: il festival che ricorda Giulia Gioia

FRANCAVILLA FONTANA – Nato grazie ad una campagna crowdfunding, il “E tu splendi invece Festival” ricorda Giulia Gioia, ragazza di Francavilla Fontana deceduta a soli 34 anni.
FRANCAVILLA FONTANA – Nato grazie ad una campagna crowdfunding, il “E tu splendi invece Festival” ricorda Giulia Gioia, ragazza di Francavilla Fontana deceduta a soli 34 anni.
potrebbe interessarti anche
Lavoro nero e irregolare: le “scoperte” dei finanzieri a San Pietro Vernotico
RSA Ostuni, Gioia: “Le carte smentiscono Amati, è il momento della verità”
“Rischio guerra mafiosa a Tuturano”: perché torna in carcere il boss Buccarella
Brindisi, scacco alla Scu: fermi e sequestri per i “Tuturanesi”
Eccellenza: Galatina-Brindisi 0-3, gli highlights
Brindisi FC, Ciullo: “iniziato con il piglio giusto”