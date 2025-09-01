1 Settembre 2025

“E tu splendi invece”: il festival che ricorda Giulia Gioia

Michele Iurlaro 1 Settembre 2025
FRANCAVILLA FONTANA – Nato grazie ad una campagna crowdfunding, il “E tu splendi invece Festival” ricorda Giulia Gioia, ragazza di Francavilla Fontana deceduta a soli 34 anni.   

