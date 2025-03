È morto Richard Chamberlain, iconico volto di “Uccelli di rovo”

Richard Chamberlain, celebre interprete del padre Ralph nella fortunata miniserie Uccelli di rovo, è morto all’età di 90 anni. La notizia è stata confermata alla rivista Variety dal suo publicist Harlan Boll.

L’attore si è spento sabato 29 marzo alle 23:15 (ora locale) nella sua casa di Waimanalo, alle Hawaii, a causa di complicazioni successive a un ictus.

Diventato popolare negli anni ’60 grazie al ruolo del dottor Kildare nella serie omonima, Chamberlain ha conquistato il pubblico internazionale anche con interpretazioni in produzioni di successo come Shogun e, soprattutto, Uccelli di rovo, che in Italia ottenne un enorme seguito televisivo.

Con il suo fascino elegante e la sua intensità interpretativa, Richard Chamberlain ha lasciato un segno indelebile nel cuore di generazioni di spettatori.

