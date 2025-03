E’ morto Michele Matarrese, una vita dedicata all’edilizia

BARI – Si è spento all’età di 92 anni l’ing. Michele Matarrese, Cavaliere del Lavoro, alla guida della Formedil Bari per oltre 40 anni. Ha reso l’Ente un punto di riferimento per l’intero settore edilizio. Michele Matarrese è stato uno dei protagonisti della vicenda di Punta Perotti. Al contrario dei fratelli Vincenzo e Antonio, non ha mai avuto un ruolo nel Bari Calcio. Da tempo lottava con una malattia incurabile. Le esequie si terranno domani alle ore 16,30 nella Cattedrale di San Sabino La redazione di Antenna Sud si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

@foto Formedil Bari

