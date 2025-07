È morto Hulk Hogan, leggenda del wrestling: aveva 71 anni

È morto all’età di 71 anni Hulk Hogan, al secolo Terry Eugene Bollea, tra i più celebri wrestler della storia e icona della cultura pop americana degli anni Ottanta e Novanta. Secondo quanto riportato da TMZ Sports, l’ex campione WWE è stato stroncato da un arresto cardiaco nella sua abitazione di Clearwater, in Florida, nelle prime ore della mattina del 24 luglio.

Secondo i primi rilievi, i soccorritori e diverse unità della Polizia sono intervenuti d’urgenza nell’abitazione dopo le numerose chiamate al 911. L’ex lottatore è stato subito soccorso, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Solo poche settimane fa, la moglie Sky Hogan aveva smentito pubblicamente le voci su un presunto coma, dichiarando che il cuore del marito era “forte” e che stava recuperando da recenti interventi chirurgici.

Nato l’11 agosto 1953 ad Augusta, in Georgia, Hogan è diventato una vera leggenda del wrestling professionistico, raggiungendo l’apice della popolarità durante gli anni ’80 e ’90 con la WWE (allora WWF), imponendosi per il suo fisico imponente, i caratteristici baffi biondi e una presenza scenica travolgente. La sua frase “Whatcha gonna do, brother?” è diventata un marchio di fabbrica per intere generazioni di appassionati.

È stato protagonista di alcuni dei momenti più iconici della disciplina, tra cui il memorabile incontro con André the Giant a WrestleMania III del 1987, davanti a oltre 90.000 spettatori. Nel 2005 è stato inserito nella WWE Hall of Fame, e ha partecipato anche al mondo del cinema, con un ruolo in Rocky III e numerose apparizioni televisive.

La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello sport e dello spettacolo, suscitando messaggi di cordoglio da parte di fan e colleghi. Hogan, nonostante alcuni momenti controversi nella sua carriera, resta una figura fondamentale nella storia del wrestling mondiale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author