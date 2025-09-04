6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Giorgio Armani

È morto Giorgio Armani, icona della moda mondiale: aveva 91 anni

Dante Sebastio 4 Settembre 2025
centered image

Giovedì 4 settembre si è spento Giorgio Armani, il re della moda italiana, all’età di 91 anni. Lo stilista, malato da tempo, era nato a Piacenza l’11 luglio 1934. La sua assenza alle ultime sfilate di Milano, a giugno, aveva destato preoccupazione: per la prima volta non aveva presenziato agli show della sua maison. In quell’occasione, una nota ufficiale aveva spiegato che Armani si trovava in convalescenza dopo un ricovero ospedaliero. “Sta bene, ma preferisce recuperare le forze a casa” era stato precisato. A rappresentarlo, in quell’occasione, fu Leo Dell’Orco, storico collaboratore e responsabile del menswear di Emporio Armani.

Conosciuto come “Re Giorgio”, Armani ha incarnato per decenni lo stile italiano nel mondo. Figlio di Ugo Armani e Maria Raimondi, si trasferì a Milano nel 1949 con la famiglia. Dopo la maturità scientifica al liceo Leonardo da Vinci, intraprese gli studi di Medicina all’Università Statale, interrotti dopo tre anni per il servizio militare obbligatorio.

La sua carriera lo avrebbe portato a fondare un impero del fashion, rivoluzionando il concetto stesso di eleganza e diventando uno dei più grandi ambasciatori del Made in Italy.

