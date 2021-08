Ha girato il mondo, assistito le vittime dei conflitti e aperto ospedali dove nessuno ha avuto il coraggio di andare. Gino Strada, 73 anni, fondatore di Emergency – l’associazione umanitaria internazionale, nata il 15 maggio 1994 – e’ morto oggi, lasciando tristezza in fondo ai cuori di tantissime persone.

Nato a Sesto San Giovanni, comune in provincia di Milano, cresce in un ambiente cattolico sensibile alla realta’ sociale.