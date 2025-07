È morto Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina: aveva 64 anni

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Celeste Pin, ex difensore di Fiorentina e Verona, trovato privo di vita nella sua abitazione sulle colline di Careggi, a Firenze. L’allarme è stato lanciato da un parente che da giorni non riusciva a contattarlo. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex calciatore si sarebbe tolto la vita. Non sono stati rinvenuti biglietti o messaggi e gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Aveva 64 anni e, dopo il ritiro dal calcio giocato, si era dedicato al settore immobiliare, pur restando legato al mondo sportivo, collaborando con scuole calcio e ricoprendo incarichi da dirigente in vari settori giovanili.

Nato calcisticamente nel Perugia, Pin ha legato il suo nome soprattutto alla Fiorentina, con cui ha disputato 200 partitein dieci stagioni, tra il 1982 e il 1991. Con i viola ha anche raggiunto la finale di Coppa UEFA 1989-1990, persa contro la Juventus, condividendo lo spogliatoio con giocatori come Roberto Baggio e Stefano Pioli.

Ha poi vestito le maglie di Verona e Siena, club con cui ha concluso la sua carriera. Dopo l’addio al campo, avvenuto negli anni Novanta, era rimasto a vivere a Firenze, impegnandosi anche come commentatore sportivo.

Il cordoglio della Fiorentina è arrivato con una nota pubblicata sui social: «Il presidente Commisso, sua moglie Catherine, il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniele Pradè, mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste».

Una vita dedicata al calcio, vissuta con passione e professionalità. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato.

