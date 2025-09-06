È morta Maria Ippolita Santomassimo, la prima sindaca lucana

Sabato 6 settembre 2025 – È morta Maria Ippolita Santomassimo, la prima sindaca donna della Basilicata. Arrivò alla guida del comune di Aliano (Mt) nel 1973 “tra lo scetticismo dei maggiorenti locali e l’entusiasmo dei contadini”. Accolse Levi il 12 dicembre 1974 nell’ultimo viaggio dello scrittore torinese nella sua Aliano. Si impegnò per ottenere (insieme a Francesco Esposito) che Levi venisse seppellito nel cimitero del Comune materano. Era ricoverata all’ospedale di Villa D’Agri. Aveva

