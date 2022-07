Non emergono fatti penalmente rilevanti inerenti le vicende del progetto edilizio approvato nell’area dell’ex caserma massa di Lecce in quanto non si ravvisano reati di abuso d’ufficio di rifiuto di atti d’ufficio come denunciato dal dott. Tondo. È con questa motivazione che il tribunale di lecce archivia l’inchiesta inerente i lavori ed i tempi del cantiere ex caserma massa, inchiesta partita in seguito alla denuncia dell’ex dirigente della sovrintendenza Tondo, il quale in una denuncia evidenziava a suo dire anomalie nei tempi e nelle modalità di gestione dell’area di cantiere