E’ lucano uno dei poliziotti ustionati nell’esplosione di Roma

Sono oltre 50 i feriti registrati dopo l’esplosione del distributore di benzina e gpl che è avvenuta in via dei Gordiani, a Roma venerdì 4 luglio. Tra questi c’è anche un poliziotto lucano che ha prestato soccorso sul posto ai primi feriti e che è rimasto a sua volta ustionato dalle fiamme, si tratta di Francesco D’Onofrio, originario di Sant’Arcangelo in provincia di Potenza. L’uomo è attualmente ricoverato all’Ospedale Umberto primo della capitale e pare sia in condizioni stabili e in costante contatto con la sua famiglia. In seguito all’esplosione è rimasto sempre cosciente.

Francesco è uno dei fratelli D’Onofrio, famiglia celebre per le vittorie nel karate. La sorella Terryanna è neo campionessa D’Europa, oro conquistato ai campionati europei che si sono svolti pochi mesi fa a Yerevan, in Armenia. Con lei ha gareggiato nella gara a squadre anche la sorella Orsola; assieme hanno vinto la medaglia di bronzo.

