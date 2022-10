Roma – Lorenzo Fontana, 42 enne è il nuovo presidente della Camera dei Deputati. A spoglio ancora in corso, il candidato del centrodestra aveva già raggiunto il quorum richiesto della maggioranza assoluta dei voti. 222. Un accordo sul suo nome arrivato a tarda sera dopo quello dato per certo di Molinari e che non piace all’opposizione tanto da manifestare la propria contrarietà con uno striscione in aula. Il centrodestra con l’elezione del presidente del Senato, si era dimostrato disunito sollevando polemiche sulla compattezza della squadra che presto sarà al Governo.

Le parole di Berlusconi per i più hanno ancora il sapore amaro ed a smentirle ufficialmente è il pretendente del Senato La Russa.