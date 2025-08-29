29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Giuseppe Coccia. Foto: Audace Cerignola

È fatta: Il Barletta chiude per Giuseppe Coccia

Fabrizio Caianiello 29 Agosto 2025
centered image

Adesso è fatta davvero. Il Barletta è pronto ad accogliere Giuseppe Coccia. Il calciatore nelle ultime ore era finito al centro di numerose trattative di mercato ma il club biancorosso è sempre stato davanti a tutti. Chiusura prevista in serata.

centered image

