È fatta: Il Barletta chiude per Giuseppe Coccia

Adesso è fatta davvero. Il Barletta è pronto ad accogliere Giuseppe Coccia. Il calciatore nelle ultime ore era finito al centro di numerose trattative di mercato ma il club biancorosso è sempre stato davanti a tutti. Chiusura prevista in serata.
