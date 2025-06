E’ fatta: Crecifisso Cancelli è del Barletta

Nuovo colpo di mercato per il Barletta. Come annunciato nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, i biancorossi hanno chiuso con Crocifisso cancelli, esperto centrocampista ex Brindisi e Nardò e nell’ultima stagione alla Fidelis Andria. la firma arriva nel giorno della chiusura di Fabio Laringe e marco Manetta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author