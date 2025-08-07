7 Agosto 2025

E’ fatta: accordo chiuso, Anthony Partipilo giocherà nel Bari

Fabrizio Caianiello 7 Agosto 2025
Adesso ci siamo. Anthony Partipilo nella prossima stagione sarà un calciatore del Bari. L’accordo è stato chiuso in giornata con Parma e Bari che, di fatto, si sono venute incontro per accontentare la volontà del calciatore che da tempo aveva solo la sua città in mente. Partipilo arriverà a Bari in prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo in caso di promozione in Serie A. Fondamentale il ruolo svolto dai suoi agenti Giovanni Tateo (QUI IL SUO INTERVENTO SU ANTENNA SUD LO SCORSO 25 LUGLIO) e Valeriano Narcisi che avevano indicato da subito Bari come destinazione migliore per il futuro del calciatore.

Fabrizio Caianiello

