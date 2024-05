È di Oria il nuovo presidente del Circolo Sottufficiali di Brindisi

Nuovo avvicendamento al vertice del Circolo Sottufficiali della Marina Militare all’interno del Castello Svevo di Brindisi. Assume l’incarico il Luogotenente Giulio Conte di Oria, facente parte della Brigata Marina San Marco, e già responsabile in altri settori.

Giulio Conte vanta una brillante carriera tra operazioni strategiche e missioni militari, ed è tutt’ora formatore delle nuove generazioni presso il Battaglione Scuole. È uno dei fondatori del gruppo CMCC (combattimento corpo a corpo) nonché insegnante e formatore diretto. Parliamo di una rappresentanza non di poco conto anche in ambito civile: fondatore di un associazione sportiva dilettantistica, è sempre riuscito a distinguersi nel mondo dello sport, con grande attenzione riservata all’inclusione. Brevettato e certificato come tecnico sportivo, ed iscritto presso l’albo Nazionale del Coni, si è specializzato successivamente come tecnico del comportamento per i ragazzi diversamente abili, motori ed intellettivi.

